2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos Pazartesi günü başladı. 21 Eylül’den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okula döndü. Ancak artan vakalar sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Okullar 15 Şubat’ta açılır mı? | Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullarda ilk dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada okulların 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime başlayacağı yönünde oldu. Ancak hangi sınıfların nasıl okullarına döneceğiyle ilgili program henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sürecin salgının seyriyle ilerleyeceğini açıkladı.

Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yaptığı açıklamada sokağa çıkma kısıtlamaların vaka artışında önemli bir etkiye sahip olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Kısıtlama ile hastalık seyrinde ciddi bir düşüş olmasını öngörüyoruz. Zaman zaman maalesef ihlallerle karşılaşılmış olmasına rağmen ülke genelinde uyum oranı yüksekti. Uzun süredir hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ardından elde edilen olumlu sonucun, yılbaşı haftasını kapsayan yaklaşık 3,5 gün süren yasaklarla birlikte daha belirgin olarak kendini göstereceğini bekliyoruz. Bu nedenle yılbaşındaki sokağa çıkma kısıtlamasının sonucu okullarda yüz yüze eğitimin başlamasında belirleyicilerden olacak” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının yüz yüze eğitime başlangıç sürecini etkileyeceğini ifade eden Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, “Okullarda yüz yüze eğitimin 15 Şubat sonrası açılması daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda da yine kademeli olarak okullar açılmalı. Zaten ona okulları açıldı, daha küçük sınıflardan başlayarak ilerlenecektir. İlkokul, ardından sınava girecek orta ve lise son sınıflar, daha sonra ise ara sınıflar gibi kademeli olarak açılacağı kanısındayım” diye konuştu.