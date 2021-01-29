Milyonlarca öğrenci ve veli aylardır aynı soruyu soruyor. Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve velisi Okullar 15 Mart'ta mı açılacak 2021? Okullar 15 Mart'a mı ertelendi? Sorgulamalarını arama motorları üzerinden sıklıkla araştırmaya başladı. Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.

Okullar 15 Mart'ta mı açılacak?

CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgilere göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek.Toplantıda restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili durumda gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili henüz erken tavsiyesinde bulundu.