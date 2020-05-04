Okullar 1 haziranda açılırsa ne zaman kapanır? Okulların normalleşme sürecine girildiği takdirde açılıp açılmayacağı merak konusu haline geldi. Özellikle 1 Haziran'da açılan okulların, ne kadar süre eğitim vereceği veliler tarafından araştırılıyor. Bir diğer seçenek ise, yaz okulu olacak. Bütün bu belirsizlikler üzerine; Ziya Selçuk, okulların açılması ve kapanmasına ilişkin açıklamalar yaptı. Peki ama okullar ne zaman açılıyor ve okullar ne zaman kapanıyor? İşte merak edilen soruların cevapları ve Ziya Selçuk'un açıklamaları...