Okullar 1 haziranda açılırsa ne zaman kapanır?
Okullar 1 haziranda açılırsa ne zaman kapanır? Okulların normalleşme sürecine girildiği takdirde açılıp açılmayacağı merak konusu haline geldi. Özellikle 1 Haziran'da açılan okulların, ne kadar süre eğitim vereceği veliler tarafından araştırılıyor. Bir diğer seçenek ise, yaz okulu olacak. Bütün bu belirsizlikler üzerine; Ziya Selçuk, okulların açılması ve kapanmasına ilişkin açıklamalar yaptı. Peki ama okullar ne zaman açılıyor ve okullar ne zaman kapanıyor? İşte merak edilen soruların cevapları ve Ziya Selçuk'un açıklamaları...
Okullar ne zaman açılacak? 1 Haziran'da okul açılırsa, hangi tarihte okullar kapanacak? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların normal bir süreçte kapanma tarihinin 19 Haziran olduğunu hatırlatarak; tedbirlerin bu şekilde devam etmesi halinde, 1 Haziran'da açılacak olan okulun, 19 gün boyunca eğitim verebileceğini açıkladı.
Selçuk; Özellikle animasyon modellemeleri üzerinde sıraların, öğrencilerin, öğretmenlerin konumlarının, sağlık açısından nerede konumlanacağı hakkında detaylı çalışmalar yapıldığınıda aktardı.
Öğrencilerin sağlıklarının daha önemli olduğunu vurgulayan Milli Eğitim Bakanı, şimdilik uzaktan eğitime sıkı sıkı bğlanılması gerektiğini, fakat durumlar düzeldiğinde anında okulları açacak planlamaların yapıldığınnı ve okulların açılacağını bildirdi.