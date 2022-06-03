  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Okuldaki yangın paniğe neden oldu
Yerel

Okuldaki yangın paniğe neden oldu

Adıyaman Cumhuriyet İlkokulunda çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yangın sonrasında öğrenciler, alevlere müdahale eden kahraman itfaiyecilere sarılarak teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 16:54:00 -
Okuldaki yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün karşı tarafında bulunan Cumhuriyet İlkokulunda yangın çıktı. Bir sınıfta yer alan klima, elektrik tesisatından dolayı alev alarak yanmaya başladı. Meydana gelen yangın esnasında sınıfta kimsenin bulunmaması ise rahat bir nefes aldırdı.

Korku ve paniğin yaşandığı olayda, ilkokul öğrencileri okulun bahçesindeki güvenli alana götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Alevlere müdahale eden itfaiye erleri minik öğrenciler tarafından alkışlandı. Bazı öğrenciler, itfaiye erlerine sarılarak teşekkür etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay