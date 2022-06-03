Okuldaki yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünün karşı tarafında bulunan Cumhuriyet İlkokulunda yangın çıktı. Bir sınıfta yer alan klima, elektrik tesisatından dolayı alev alarak yanmaya başladı. Meydana gelen yangın esnasında sınıfta kimsenin bulunmaması ise rahat bir nefes aldırdı.

Korku ve paniğin yaşandığı olayda, ilkokul öğrencileri okulun bahçesindeki güvenli alana götürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Alevlere müdahale eden itfaiye erleri minik öğrenciler tarafından alkışlandı. Bazı öğrenciler, itfaiye erlerine sarılarak teşekkür etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.