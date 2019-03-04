0553 313 94 23

Okuldaki silahlı dehşetin sanığına 10 yıl 3 ay hapis

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çocuklarına eziyet edildiği iddiasıyla okul müdürü ve yardımcısını silahla yaralayan polis memuru, çıkarıldığı mahkemece 10 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:10
Okuldaki silahlı dehşetin sanığına 10 yıl 3 ay hapis

Bursa'daki ilkokulda, çocuklarına eziyet edildiği gerekçesiyle tartıştığı okul müdürü Tülay Taş (43) ile yardımcısı Sinan Delibaş'ı (39) tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan polis memuru İlhan Özcan, son kez hakim karşısına çıkarıldı. "Üzgünüm ama beni tahrik ettiler. Böyle olmasını ben de istemezdim" diyen Özcan, 2 kişiyi kasten yaralama suçundan toplam 10 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yılın Nisan ayında, merkez Nilüfer ilçesindeki Hasanağa Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Polis memuru İlhan Özcan, iddiaya göre, okula gelerek, çocuklarına eziyet edildiği gerekçesiyle okul müdürü Tülay Taş ve yardımcısı Sinan Delibaş ile tartıştı. Tartışma sırasında tabancasını çeken Özcan, Taş ve Delibaş'a ateş etti. Saldırıda okul müdürü belinden, yardımcısı da bacağından yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, teslim olan İlhan Özcan, 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Üzgünüm ama tahrik ettiler'

Polis memuru İlhan Özcan hakkında, 'yaralama kastı ile öldürmeye tam teşebbüs' suçundan Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 2 kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına okul müdürü Tülay Taş, koltuk değneğiyle geldi. Sanık ve mağdurların avukatları da duruşmada yer aldı.

Duruşma savcısının hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istediği İlhan Özcan, son sözleri sorulunca "Üzgünüm ama beni tahrik ettiler. Böyle olmasını ben de istemezdim. Öldürme kastım yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İlhan Özcan'ın, Tülay Taş'a karşı 'kasten yaralama' suçunu işlediği ve eylemin ağır olduğı gerekçesiyle 7 yıl 6 ay, Sinan Delibaş'a karşı da 'kasten yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 9 ay olmak üzere toplam 10 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. İlhan Özcan'ın cezasında indirim uygulanmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:10
  1. Bursa
  2. Nilüfer
  3. okulda silahlı dehşet
  4. silahlı saldırı
  5. adam yaralama
  6. Tülay Taş
  7. Sinan Delibaş
  8. İlhan Özcan
  9. hapis cezası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni santrforlar, Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
    1. Yeni santrforlar, Galatasaray'ın..
    2. Kayıp olarak aradığı oğlunu..
    3. Bakan Pekcan: "Şubatta ihracatımız..
    4. Malatyaspor’da Kamara antrenmanlara..
    5. Devler Ligi’nde rövanş zamanı
    6. Aliağa’da kaçak akaryakıt operasyonu
    7. Başkan Akgüloğlu’ndan Muhasebe Haftası..
    8. DAEŞ’in sözde emîri hakim karşısında
    9. Artuklu Belediyesi bin pazar arabasını..
    10. E.Yeni Malatyaspor’dan penaltı tepkisi
    11. Son anket sonuçları açıklandı! İki..
    12. Kütahya’da en çok orman emvali satın..
    13. Çanakkale’de 32 mülteci yakalandı
    14. Servisten indi, otobüsün çarpmasıyla..
    15. Tunç Soyer: "Ben kavga etmeye..
    16. "Tohum üretimimiz 1 milyon 50 bin ton..
    17. Sakarya'da kesin aday listesi açıklandı
    18. Kenya'da helikopter faciası! 5 kişi öldü
    19. Şanlıurfa Göbeklitepe'de Başkan..
    20. Başkan Genç’in yoğun hafta sonu mesaisi
    21. Muz yüklü konteynerden 185 kilo kokain..
    22. TYF'nin sağlık sponsoru Medical Park
    23. 8.sınıf öğrencisinden ’Tarihe İz..
    24. Mersin'de yem yüklü TIR alev alev yandı
    25. Aynı hastanede "böbrek kardeşi" oldular
    26. "Yabancı futbolcu sayısında dengeyi..
    27. Büyükşehir’den Değerli Gençlik..
    28. Mustafakemalpaşa’nın kağıt üzerinde..
    29. Ege İhracatçı Birliklerinden yüzde 100..
    30. GittiGidiyor'dan Dünya Kadınlar..
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak