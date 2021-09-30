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Yerel Okuldaki inşaat çukuruna düşen öğrenci hayatını kaybetti
Yerel

Okuldaki inşaat çukuruna düşen öğrenci hayatını kaybetti

Isparta'da yerleşkede açılan inşaat çukuruna düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali Sinan Çirit hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 15:59:00 -
Okuldaki inşaat çukuruna düşen öğrenci hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Diş Hekimliği Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Ali Sinan Çirit, yerleşkede konakladığı yurda gittiği esnada yaklaşık 8 metrelik inşaat çukuruna düştü.

Sabah çukurda bir kişinin hareketsiz yattığını gören inşaat işçileri durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Çirit'in hayatını kaybettiği belirledi.

Çirit'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

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