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Yerel Okulda zehirlenme paniği! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yerel

Okulda zehirlenme paniği! Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-18 21:49:00 - 2024-04-18 21:53:08

Aydın'da kermeste yedikleri yemekten zehirlenen ortaokul öğrencileri hastaneye kaldırıldı.

Efeler ilçesindeki Mustafa Kiriş Ortaokulundan 32 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürüldü.

Tedavi altına alınan öğrencilerin okulda düzenlenen kermeste yedikleri tavuk pilavdan zehirlendikleri değerlendiriliyor.

Öğrencilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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