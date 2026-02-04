  • İSTANBUL
Okulda kalp krizi geçiren liseli genç kız öldü
Gündem

Okulda kalp krizi geçiren liseli genç kız öldü

Bursa'da ders sırasında geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan 12’nci sınıf öğrencisi Rabia Akyüz (17), tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Rabia’nın ölümü ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

Yıldırım ilçesinde eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencisi Rabia Akyüz, dün ders sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyüz, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Kalp rahatsızlığı olduğu bildirilen Rabia Akyüz, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ölümüyle ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğan Rabia, bugün Bursa'da toprağa verilecek.

 

