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Yerel Okulda intihar girişimi! 16 yaşındaki öğrenci 3. kattan atladı
Yerel

Okulda intihar girişimi! 16 yaşındaki öğrenci 3. kattan atladı

Yeniakit Publisher
2023-12-15 22:23:00 -
Okulda intihar girişimi! 16 yaşındaki öğrenci 3. kattan atladı

Gaziantep'te 11. sınıf öğrencisi, eğitim gördüğü okulda 3. kattan atladı. Olay sonrası ağır yaralanan kız öğrenci hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi Türkan İslam Özgüçlü Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki 11. sınıf öğrencisi İ.İ., bilinmeyen bir nedenle okulun 3. katından kendisini aşağı bıraktı.

Hastaneye kaldırıldı

 

Olay sonrası okulda panik yaşanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, intihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kız öğrenciyi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İ.İ.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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