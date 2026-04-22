Okulda Güven Sarsılırsa Toplumun Tamamında Güven Krizi Başlar!

Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Vasfi Aşur Ebu Zeyd, son zamanlarda Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırıları hakkında önemli açıklamaları kaleme aldı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan elim olaylar hakkında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Vasfi Aşur Ebu Zeyd, "Eğer okulda güven sarsılırsa aslında toplumun tamamında güven krizi başlar." dedi.

Ebu Zeyd, yaşanan okul saldırılarının toplumun vicdanını derinden yaralayan geleceek adına kaygıları büyüten birer alarm zili olduğunu belirterek, okul gibi güvenin, masumiyetin ve umudun mekanı olması gereken yerlerin bir anda korku sahnesine dönüşmesi, herkesi düşünmeye sevketmesi gerektiğini söyledi.

Ebu Zeyd, "Türkiye, son günlerde yürekleri dağlayan iki büyük sarsıntıyla yüzleşti. Şanlıurfa’da ve hemen ardından Kahramanmaraş’ta yaşanan hadiseler, yalnızca birer asayiş vakası değil, toplumun vicdanını derinden yaralayan, geleceğimiz adına kaygıları büyüten birer alarm zili oldu. Okul gibi güvenin, masumiyetin ve umudun mekanı olması gereken yerlerin bir anda korku sahnesine dönüşmesi, hepimizi durup düşünmeye zorlamaktadır. Bu hadiseler karşısında en büyük tehlike, birkaç gün konuşup sonra unutmak, bu acıyı 'Geçici bir haber' gibi tüketmektir. Oysa bu tür sarsıntılar, milletlerin kaderinde dönüm noktası olabilir. Eğer doğru okunursa bir uyarıdır. Eğer doğru değerlendirilirse bir fırsattır. Bugün bize düşen, sadece yas tutmak değil, bu acının içinden bir diriliş fikri, bir ıslah hareketi, bir toplumsal muhasebe çıkarmaktır." ifadelerini kullandı.

"Okulda güven sarsılırsa aslında toplumun tamamında güven krizi başlar"

İnsanı tutan şeyin sadece kanun değil, aynı zamanda vicdan olduğunu belirten Ebu Zeyd, "Okul, bir toplumun en hassas mekanıdır. Orada yalnızca bilgi verilmez, orada karakter inşa edilir, kimlik yoğrulur, insan yetiştirilir. Eğer okulda güven sarsılırsa aslında toplumun tamamında bir güven krizi başlar. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki hadiseler bize şunu göstermiştir: Mesele yalnızca güvenlik tedbirlerinin artırılması değildir. Elbette kamera sistemleri, güvenlik görevlileri, denetimler gereklidir. Ancak bunlar sorunun yüzeyidir. Asıl mesele, insanın iç dünyasında yaşanan kırılmadır. Bir genç, bir çocuk, eline silah alacak noktaya nasıl gelir? Bu soru, yalnızca psikolojinin değil, aynı zamanda ahlakın, eğitimin ve dinin sorusudur. Çünkü insanı tutan şey sadece kanun değildir. Onu asıl tutan şey, vicdandır. Ve vicdanı besleyen en güçlü kaynak, sahih dindir." şeklinde konuştu.

"Görünmeyen tehlike dijital yalnızlık ve anlamsızlık"

Kontrolsüz dijital ortamların özellikle gençlerin zihnini ve kalbini şekillendiren görünmez öğretmenlere dönüştüğünü vurgulayan Ebu Zeyd, "Bugünün gençliği, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar 'bağlı' ama aynı zamanda 'yalnız'dır. Ekranlar, onları dünyaya açıyor gibi görünürken, aslında iç dünyalarına kapatmaktadır. Dijital ortamlar, özellikle kontrolsüz kaldığında, bir gencin zihnini ve kalbini şekillendiren görünmez öğretmenlere dönüşmektedir. Şiddeti normalleştiren içerikler, nihilist söylemler, bireysel öfkeyi kutsayan kültürler… Bunlar yavaş yavaş bir karakter inşa etmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Dijital dünya tek başına sebep değildir. O, bir boşluğu doldurur. Eğer o boşluk sahih bir inançla, sağlam bir kimlikle, anlamlı bir hayat tasavvuruyla doldurulmazsa, onu başka şeyler doldurur. İşte tam da bu noktada 'Din' devreye girer." ifadelerine yer verdi.

"Bir insanın hayatını kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir"

Ebu Zeyd, ahlaki bilince vurgu yaparak, "Din, yalnızca ibadetlerden ibaret değildir. O, insanın hayatına anlam kazandıran, davranışlarına yön veren, kalbini denetleyen bir sistemdir. Gerçek dindarlık, insanın elini haramdan, dilini zulümden, kalbini nefretten korur. Çünkü o, insanı Allah'ın huzurunda yaşadığı bilinciyle yetiştirir. Kur'an'ın temel maksatlarından biri 'Canı korumak'tır. Bir insanın hayatını kurtarmak, bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Bu ilke, yalnızca hukuki bir prensip değil, aynı zamanda derin bir ahlaki bilinçtir. Eğer bir genç, bu bilinçle yetişirse öfkesini kontrol eder, yalnızlığını anlamla doldurur, krizlerini sabırla aşar. Dolayısıyla bugün karşı karşıya olduğumuz mesele, dindarlığın varlığı değil, niteliğidir. Yüzeysel, alışkanlığa dayalı, düşünceden yoksun bir dindarlık, gençleri korumaya yetmez. Onları koruyacak olan şey, bilinçli, derinlikli ve sahih bir imandır." ifadelerini kullandı.

"Milli Eğitim Bakanlığı yalnızca akademik başarıyı değil, karakter inşasını merkeze almalıdır"

Devlet kurumlarına düşen sorumluluk hususunda da konuşan Ebu Zeyd, "Bu noktada Türkiye'nin ilgili kurumlarına büyük görev düşmektedir. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve gençlikle doğrudan ilgili tüm yapılar, bu hadiseleri sıradan bir güvenlik meselesi olarak değil, toplumsal bir varoluş meselesi olarak ele almalıdır. Diyanet'in görevi yalnızca vaaz vermek değildir. Bugünün dünyasında Diyanet, gençliğe hitap eden yeni bir dil geliştirmek zorundadır. Kalbe dokunan, aklı ikna eden, çağın sorunlarına cevap veren bir din dili… Milli Eğitim Bakanlığı ise yalnızca akademik başarıyı değil, karakter inşasını merkeze almalıdır. Okullar, bilgi üreten değil, insan yetiştiren kurumlar haline gelmelidir. Son 20 yılda Türkiye'de dini hayatın önündeki birçok engelin kaldırıldığı bir gerçektir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu alanda önemli adımlar attığı, kapalı kapıları açtığı inkar edilemez. Ancak bu açılan alanların yeterince değerlendirildiğini söylemek zordur." dedi.

Topluma hitap eden dini yapılar, cemaatler, eğitim kurumları çoğu zaman çağın diliyle konuşmakta yetersiz kalmış, gençliğin zihinsel dünyasına ulaşamamıştır. Bu da bir boşluk doğurmuştur. Ve her boşluk gibi, bu boşluk da başka unsurlar tarafından doldurulmuştur. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey, sadece 'Daha fazla din' değil, daha doğru, daha derin, daha etkili bir din anlayışıdır. Bu anlayışın üç temel boyutu olmalıdır: Birincisi, bilinçli iman. Genç, neye inandığını bilmeli, inancını aklıyla ve kalbiyle kavramalıdır. İkincisi, sağlam kimlik. Kendini bu topluma, bu medeniyete ait hissetmelidir. Çünkü yabancılaşma en büyük tehlikedir. Üçüncüsü ise güçlü aidiyet. Aileye, topluma, millete ve ümmete bağlılık… Bu bağlar güçlendikçe, bireyin savrulması zorlaşır." şeklinde belirtti.

"Zaman toplumsal seferberlik zamanı"

Anne-babaların çocuklarını sadece maddi olarak değil, manevi olarak da beslemesi gerektiğine vurgu yapan Ebu Zeyd, son olarak, "Bu mesele, yalnızca devlet kurumlarının meselesi değildir. Aileler, öğretmenler, Sivil Toplum Kuruluşları, kanaat önderleri herkes bu sorumluluğun bir parçasıdır. Anne-babalar, çocuklarını sadece maddi olarak değil, manevi olarak da beslemelidir. Onlarla konuşmalı, onları dinlemeli, onların dünyasına girmelidir. Öğretmenler, sadece ders anlatan değil; rehberlik eden, yön veren, örnek olan şahsiyetler olmalıdır. Toplum ise gençleri yalnız bırakmamalıdır. Her kriz, içinde bir fırsat taşır. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acılar da böyledir. Eğer biz bu hadiseleri doğru okur, derinlemesine analiz eder ve samimi adımlar atarsak, bu kriz, Türkiye için bir dirilişin başlangıcı olabilir. Bu diriliş, sadece güvenlik tedbirleriyle değil; kalplerin yeniden inşasıyla mümkün olacaktır. Bugün Türkiye’nin en büyük ihtiyacı, vicdanın yeniden inşasıdır. Ve vicdan, ancak sahih bir din anlayışıyla, sağlam bir eğitimle ve güçlü bir toplumsal dayanışmayla inşa edilir. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş bize bir şey söyledi: 'Eğer biz çocuklarımızın kalbini ihmal edersek, dünya onları alır ve başka bir şeye dönüştürür'. O hâlde bugün bir karar vermeliyiz. Bu acıyı unutacak mıyız, yoksa ondan bir gelecek mi inşa edeceğiz? Allah'tan niyazımız odur ki bu milleti her türlü fitneden korusun, gençlerimize hidayet, ailelerimize basiret, yöneticilerimize hikmet versin. Ve bu acıyı, bir uyanışa vesile kılsın." temennisinde bulundu.