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Eğitim ‘Okulda Diyabet Eğitim Programı’ erişime açıldı
Eğitim

‘Okulda Diyabet Eğitim Programı’ erişime açıldı

Diyabetli çocukların okulda güvenli şekilde zaman geçirmeleri ve başta öğretmenler olmak üzere tüm okul çalışanlarına eğitim verilmesi amacıyla hazırlanan “Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu” erişime açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 12:06:00 -
‘Okulda Diyabet Eğitim Programı’ erişime açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tip 1 diyabet tanısı bulunan yaklaşık 23 bin öğrencinin, okul ortamında kan şekeri ölçümü ve insülin tedavisi için desteğe ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Bu nedenle okul yöneticileri, öğretmenler ve çalışanlarının diyabet konusundaki farkındalığının artırılması amacıyla, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasında protokol imzalandığı kaydedildi. Açıklamada, protokol kapsamında bu konudaki eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları için hazırlanan “Okulda Diyabet Programı Eğitim Platformu”nun erişime açıldığı ifade edildi.

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