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Okulda cıva zehirlenmesi! 27 öğrenci etkilendi

Bingöl’de bir okulda cıva zehirlenmesi şüphesiyle 27 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tahlil yapıldı. 27 öğrenciden 5'i doğrudan cıva ile temas ettikleri gerekçesiyle Elazığ'a sevk edildi.

20 Eylül 2019 Cuma 14:43
Okulda cıva zehirlenmesi! 27 öğrenci etkilendi

Sancak İlk ve Ortaokulu'nda bir grup öğrenci, 16 Eylül Pazartesi günü okuldaki dolapta bulunan civayı oyun hamuru sanıp oynadı.

Bugün bir öğrencinin karın ağrısı şikayetiyle aile hekimliğine gittiği ve oradaki doktora cıvayla oynadıklarını söylemesi üzerine, okulda 27 öğrenci tedbir amaçlı Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri yapılan öğrenciler ailelerine teslim edilirken, cıva ile yakından temas ettikleri öğrenilen 5 öğrenci de Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Zehirlenmeye şüphesiyle hastaneye getirilen öğrenciler, "Pazartesini bu olay oldu. Arkadaşlarımız okuldaki dolabı açtılar, içinde civa çıktı. Oyun hamuru sanıp oynadık sonra arkadaşımız rahatsızlandı. Biz de buraya geldik, kan tahlili yaptırdık" şeklinde konuştu.

Öğrenciler velilerinden Nurettin Balama ise,"Tam net olarak bilmiyoruz. Bazı öğrencileri Elazığ'a sevk ettiler. Mide bulantısı, baş ağrısı gibi durumlar var. Büyük ihtimalle birçok öğrenciyi götürecekler. Tam net bilgimiz yok henüz bizimde" diye konuştu.

Öte yandan, yaşanan olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okulda idari soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 14:43
  1. Sancak İlk ve Ortaokulu
  2. Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
  3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
  4. Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi

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