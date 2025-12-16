  • İSTANBUL
Dünya Okulda bıçaklı saldırı! 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
Okulda bıçaklı saldırı! 10 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir okulda yaşanan bıçaklı saldırıda 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi yaşamını kaybetti. Aynı saldırıda bir güvenlik görevlisi de yaralandı.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya bağlı Odintsovo ilçesindeki bir okulda sabah saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırı ülkeyi sarstı. Yetkililer, reşit olmayan bir öğrencinin okulda bir başka öğrenci ile güvenlik görevlisine bıçakla saldırdığını ve saldırıya uğrayan 10 yaşındaki öğrencinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

 

Güvenlik görevlisinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, saldırının nedeninin henüz bilinmediği kaydedildi.

