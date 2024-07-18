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Yerel Okulda arkadaşlarıyla oynarken faciayı yaşadı
Yerel

Okulda arkadaşlarıyla oynarken faciayı yaşadı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 21:26:00 - 2024-07-18 21:38:59
Okulda arkadaşlarıyla oynarken faciayı yaşadı

Aydın'ın Söke ilçesinde, okulda arkadaşlarıyla oyun oynayan küçük çocuğun üzerine okul bahçe kapısı düştü. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Söke ilçesi Batı Söke Çimento İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan küçük bir çocuğun üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle okulun ağır metal araç giriş kapısı devrildi. Kaza sonucu yaralanan çocuk, kanlar içinde yerde kalırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çocuk hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından küçük çocuğu ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı çocuğun durumu ile ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, ilgili makamlar tarafından olayın nasıl meydana geldiği hakkında soruşturma başlatıldı.

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