Okula yeni başlayan öğrencilere "Nasrettin Hoca" sürprizi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sınıf öğretmeni, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf için düzenlenen okul uyum programına katılan öğrencileri Nasrettin Hoca kostümü giyerek karşıladı.

Atatürk İlkokulu sınıf öğretmeni Okay Aydın, uyum eğitimine katılan öğrencileri Nasrettin Hoca kostümü giyerek karşıladıktan sonra heybesinde bulunan kuru üzüm ve leblebileri ikram etti.

Çocukların okuldaki ilk günlerinde hafızalarında güzel bir anı kalmasını hedeflediği belirten Aydın, "Çocukların ilkokula başladıkları gün, hayatlarındaki bence en önemli günlerden biri. Dolayısıyla çocuklarımızın zihninde güzel ve doğru bir hatıra oluşturmak adına böyle bir organizasyon yaptık." dedi.

Organizasyonu öğrencilerin beğendiğini dile getiren Aydın, "Çocuklar beni ileride görünce hatırlayacaklar. Herkese hayırlı uğurlu bir eğitim dönemi diliyorum." diye konuştu.

Okul Müdürü Mustafa Karataş ise öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattıkları için mutlu olduklarını söyledi. Öğretmen Aydın'a teşekkür eden Karataş, şunları kaydetti:

"Atatürk İlkokulu olarak hem öğrencilerimiz hem velilerimiz için unutulmaz bir gün olan bugünü farklı şekilde yaşamak ve yaşatmak istedik. Sınıf öğretmenimiz Okay Aydın'ın, milli değerlerimizi ön plana çıkarmak için bize ait bir karşılama ile öğrencilerimizi karşılamak istediğini duyduk. Kendisi sağ olsun Nasrettin Hoca kostümü giyerek öğrencilerinizi ve velilerini sınıflarında karşıladı. Farkındalık oluşması için öğrencilerimizi üzüm ve leblebi dağıtarak ödüllendirdi."