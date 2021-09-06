Okula serbest mı gidilecek 2021? Okullara forma ile mi gidilecek 2021, bugün okul kıyafetleriyle mi gidilecek?

2021 202 Eğitim öğretim yılı 6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibariyle başladı. 2 Temmuz’da karne alan milyonlarca öğrenci yaz tatiline girmişti. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte artık okullar da kapıların öğrencilere açtı. Türkiye genelinde tüm kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, salgın öncesinde olduğu gibi bugün itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitime katılacak.

Bugün okul kıyafetleriyle mi gidilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda kıyafet serbestliğini okulların tercihine bırakmıştı. Bu karar 2021-2022 eğitim öğretim yılında da geçerli olacak. Böylece her okul kıyafet yönetmeliğini yönetim kurulu kararı ile belirleyecek.

Okullarda kıyafet serbestliği bu yıl da devam ediyor. Ancak bazı okullarda bu karar yürürlükte iken bazı okullar kuruma özel üniforma zorunluluğunu sürdürüyor. Bu nedenle konuyla ilgili en doğru bilgi, öğrencinin kendi okuluna başvurmasıyla çözülecektir.

Okula gitmek zorunlu mu?

Yaklaşık 58 bin okula Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, dezenfektan ve temizlik ihtiyaçlarıyla ilgili 650 milyon lira ödenek gönderildi, 113 bin temizlik personeli görevlendirildi. Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık takip edilecek. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı veya risk durumları Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu ile izlenecek ve okullara gerekli bildirim yapılacak. Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.

Yüz yüze ders saatleri ne kadar olacak?

Yüz yüze eğitimler, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.