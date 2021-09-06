2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Öğrenciler ve veliler ders saati sürelerini ve haftada kaç gün okul olacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta okul kaç gün olacak?

Okula kaç gün gidilecek? Hangi sınıflar kaç gün okula gidecek?

Yeni eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Hem aileler hem de öğrenciler yüz yüze eğitimin haftanın kaç günü süreceğini araştırmaya başladı. Yüz yüze eğitime haftanın 5 günü devam edilecek. Yüz yüze eğitimler, tıpkı Kovid-19 salgını öncesinde olduğu gibi ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak yapılacak. Ders süreleri, sınıf boyutları ve öğrenci sayısı da dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak.