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Yerel Okula gitmek isterken ölüme gitti... 10 yaşındaki Eren'e kamyonet çarptı
Yerel

Okula gitmek isterken ölüme gitti... 10 yaşındaki Eren'e kamyonet çarptı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşanılan olay yürek dağladı.Okula gitmek için yola çıkan ilkokul öğrencisi 10 yaşındaki Enes Düldül, karşıya geçerken kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 16:26:00 -
Okula gitmek isterken ölüme gitti... 10 yaşındaki Eren'e kamyonet çarptı

Kaza, Değirmenyanı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hisarönü Hüseyin Durmaz İlkokulu'nda okuyan 10 yaşındaki Enes Düldül, sabah okula gitmek üzere evden ayrıldı. Değirmenyanı mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes'e, A.B. (52) yönetimindeki 48 FZ 659 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri küçük Enes'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede yapılan incelemenin ardından küçük çocuğun cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü A.B. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

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