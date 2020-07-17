Okulların birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2021 Cuma günü tarihinde de bitmesi planlanıyor.

Okula başlama yaşı kaç?

İlkokula başlama yaşı 2019 yılının sonunda 66 aydan 69 aya çıkarıldı. Bu yıl birçok anne sosyal medya aracılığıyla çocuklarını koronavirüs dolayısıyla okula göndermek istemediğini de belirtti. Yönetmeliğe göre 69 ayını dolduran çocukların kayıtları bu yıl içerisinde alınacak. Fakat 69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl daha ertelenebilir. 72 aylık çocukların kaydı hiçbir surette erteletme hakları yoktur.

Okulların açılma tarihi için Ziya Selçuk ne dedi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos'ta açılacak derken bunu temenni ediyoruz. Sağlıklı bir durum oluşursa , şartlar elverişli olursa bu tarihte açacağız demek istiyoruz. Aylardır hazırlanıyoruz. Bizim beklentimiz şu, verilere bakarız, ağustos sonu, eylül başında nasıl bir tablo varsa hareket planımızı ona göre uygularız. Çocukların eğitim hakkı var. Velilerimiz şundan emin olsunlar, çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli" dedi.