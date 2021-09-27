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Kadın - Aile Okula alıştırmak için ilginç yöntem!
Kadın - Aile

Okula alıştırmak için ilginç yöntem!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Hallaç Köyü İlkokulunda minik öğrencilere yönelik okula alıştırma kapsamında piknik etkinliği düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 18:57:00 -
Okula alıştırmak için ilginç yöntem!

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Hallaç Köyü İlkokulunda minik öğrencilere yönelik okula alıştırma kapsamında piknik etkinliği düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlenirken öğretmenler ise öğrencilerin sevinçleri karşısında mutlu oldu. Düzenlenen piknik etkinliğinin masraflarını ise öğretmenler üstlendi. Etkinliği veliler ise memnuniyetle karşılayarak öğretmenlere teşekkür ettiler.

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