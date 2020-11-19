Okul sınavları yapılacak mı? Koronavirüs salgını eğitimi olumsuz etkiledi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçti. Ancak artan vakalar sebebiyle uzaktan eğitimin 4 Ocak 2021'e kadar devam edilmesine karar verildi.Peki, sınavlar yüz yüze mi yapılacak?

Okul sınavları yapılacak mı? | Yazılalar okulda mı yapılacak?

Öğrenciler ve veliler okul sınavlarının yazılıların nerede nasıl yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" dedi.