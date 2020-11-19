Okul sınavları yapılacak mı? | Yazılalar okulda mı yapılacak?
Sınavlar iptal mi edildi? | Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitimin 4 Ocak 2021'e kadar devam edilmesine karar verildi. Milyonlarca öğrenci yazılıların, sınavların nasıl nerede yapılacağını araştırıyor. Peki, yazılılar online mı? | Yazılar yapılacak mı? | Sınavlar iptal mi edildi? | Okullarda sınav yapılacak mı? | Sınavlar yazılılar okulda mı olacak? | Sınavlar yazılılar online mı?
Okul sınavları yapılacak mı? Koronavirüs salgını eğitimi olumsuz etkiledi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül'den itibaren kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Son olarak 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar yüz yüze eğitime geçti. Ancak artan vakalar sebebiyle uzaktan eğitimin 4 Ocak 2021'e kadar devam edilmesine karar verildi.Peki, sınavlar yüz yüze mi yapılacak?
Okul sınavları yapılacak mı? | Yazılalar okulda mı yapılacak?
Öğrenciler ve veliler okul sınavlarının yazılıların nerede nasıl yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" dedi.