Sınavlar iptal mi oldu? | Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021’e kadar ara verildi. Milyonlarca kişi okul sınavlarının ne zaman nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, yazılılar iptal mi edildi? | Okul sınavları ocak ayında mı yapılacak?

Okul sınavları iptal mi oldu? | Yazılılar ne zaman yapılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlama salgının seyrine göre gerçekleştirilecek" dedi.

Sınavların iptal edilmediğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam” diye konuştu.