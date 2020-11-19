Okul sınavları iptal mi? Birinci dönem sınavları yapılmayacak mı?
Birinci dönem sınavları yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı birinci dönem sınavları yapılacak mı? MEB okul sınavlarını iptal mi etti? soruları ara tatilden sonra yıl sonuna kadar yine TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitime devam edecek milyonlarca öğrenci tarafından sorgulanmakta. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’dan birinci dönem okul sınavlarına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki Okul sınavları iptal mi? Birinci dönem sınavları yapılmayacak mı?
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ara tatil sonrası yüz yüze eğitimin yıl sonuna kadar yapılmayacağını eğitimin online olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Online ders başı yapacak öğrenciler de birinci dönem sınavların yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Birinci dönem sınavları 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Sınavlar iptal olmadı, sadece ertelendi.