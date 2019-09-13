Okul servis araçları denetlendi Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerindeki okul servis araçlarını denetledi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgelerindeki okul servis araçlarını denetledi.

İçişleri Bakanlığının 2019-2020 eğitim-öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri konulu talimatları kapsamında, Amasya genelinde çocukların rahat ve güven içerisinde seyahat etmelerinin devamını sağlamak amacıyla 09-13 Eylül 2019 tarihleri arasında yoğunlaştırılmış bir şekilde Amasya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği koordinesinde 10 Jandarma Trafik Timi ile okul servis araçları denetlendi.

Denetimlerde 240 servis aracı denetlenerek, 7 araca bin 771 TL idari para cezası uygulandı.

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