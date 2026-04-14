Okul saldırısına ilişkin son dakika açıklaması! Yaralılardan 7’si taburcu edildi, 3’ü ağır 9 kişinin tedavisi sürüyor

Şanlıurfa Valiliği tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada; “14.04.2026 Salı günü 09:30 sularında Siverek İlçemizde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda yaralanan 16 vatandaşımızın 7’sinin tedavileri tamamlanarak taburcu edilmişlerdir. 3’ü ağır olmak üzere toplam 9 yaralımızın tedavileri Şanlıurfa’da bulunan hastanelerde devam etmektedir” denildi.

2 İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE 2 İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİCİSİ GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valilik açıklamasında şu bilgilere yer verildi: “Olayın aydınlatılması için Siverek Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma kapsamlı ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla Valiliğimizin talebi üzerine Millî Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır.

Soruşturma süreçleri Bakanlıklarımız ve Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretime 14.04.2026 tarihinden itibaren 4 gün süre ile ara verilmiştir. Ülkemizi derinden üzen menfur saldırıdan etkilenen yaralılarımızın sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Bütün yaralılarımıza Allah’tan şifa diliyor, eğitim camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz”