Okul saldırıları sonrası bu tıraş yasaklandı

Son zamanlarda Türkiye’de okullarda yaşanan silahlı saldırı olayları kamuoyunda infial yarattı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve eğitim kurumlarında güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıyan bu olayların ardından, birçok okul yönetimi öğrencilerin güvenliğini artırmaya yönelik çeşitli önlemler almaya başladı.

Bu süreçte okul giriş-çıkış kontrollerinden disiplin uygulamalarına kadar farklı alanlarda yeni düzenlemeler yapılırken, eğitim ortamında güvenlik ve düzen vurgusu ön plana çıktı. Bu tartışmalar sürerken Samsun’da bir lisede “tas kafa” olarak bilinen çok kısa saç modeline izin verilmediği yönünde iddialar gündeme geldi. Öğrenciler ve veliler arasında paylaşılan bilgilere göre, okul yönetiminin saç kesimine ilişkin yeni bir düzenleme yaptığı ve bu kapsamda aşırı kısa saç modellerinin uygun bulunmadığı öne sürüldü.