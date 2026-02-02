Okul saatinde internet kafede polise yakalanan öğrenciler büyük panik yaşadı

  • İSTANBUL
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla internet kafeler ve oyun salonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Adalar mevkisinde yoğunlaşan kontrollerde, okul saatinde işletmelerde bulunan öğrenciler ekipleri karşılarında görünce kısa süreli panik yaşadı.

Emniyet birimleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması sebebi ile saat 12.30 itibarıyla bölgedeki işletmelere eş zamanlı denetim düzenledi. Yapılan uygulama çerçevesinde işletmelerin ruhsatları, güvenlik kamera sistemleri ve yaş sınırı kurallarına uyup uymadıkları titizlikle incelendi. Okul saatinde dışarıda olan öğrencilerin kimlik kontrolleri yapılırken, ekipler işletmecilere uyarılarda bulundu.

DERSİMİZ ERKEN BİTTİ

Denetim sırasında bilgisayar başında bulunan bazı öğrencilerin paniklediği görüldü. Ekiplerin sorularına karşılık öğrenciler, "Okuldan sonra geldik. Okulumuz bitti şu an" ve "Dersimiz erken bittiği için buradayız" gibi cümlelerle kendilerini savundu. Ekipler, öğrencilere eğitim saatinde okulda olmaları gerektiğini hatırlattı. Benzer denetimlerin eğitim-öğretim yılı boyunca kentin farklı noktalarında aralıksız devam edeceği öğrenildi.

 

