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Okul polisi görevde çocuklar güvende

2017-2019 eğitim öğretim yılı kayıtları devam ederken, okulların güvenlik önlemleri de gözden geçirilerek tedbirler alınmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan okul polisi uygulaması için il ve ilçe emniyet müdürlükleri bölgelerindeki problemli okullarda çalışma yaparak sivil polis görevlendirirken, okullardaki kamera sistemleri de en yakın polis merkezine bağlanıyor.

28 Ağustos 2018 Salı 10:14
Okul polisi görevde çocuklar güvende

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında geçtiğimiz yıllarda başlatılan, okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik koruyucu/önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin işbirliği protokolü kapsamında okul polislerinin yanı sıra güvenlik kamerası görüntü aktarımı da başlıyor.

OKUL KAMERALARI POLİS MERKEZİNE BAĞLANACAK

17 Eylül’de ilk ders zili çalmadan, öğrencilerin okul güvenliği sağlanması için polis ve okul müdürleri alınan tedbirleri gözden geçirmeye başladı. Öncelikle okul giriş ve çıkış saatleri basta olmak üzere asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirler alınması, okul  servis  araçlarına yönelik  denetimlerin sağlanması, öğrencilerin şiddet eylemleri, suç, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla okul içi ve çevresinin denetlenmesi amacıyla geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlanan ‘Okul Polisi’nin yanı sıra güvenlik kameralarının kayıtları da polis tarafından takip edilecek. Okul içi ve çevresinde yaşanan olumsuzlukları tespit edebilmek, olası olaylara anında müdahale edilebilecek yeni uygulamada, adli işlem başlatılması konusunda da polis okullarda kayda edilen görüntüleri kullanabilecek. Okul çevresinde seyyar satıcı, uyuşturucu, sigara, sağlıksız gıda gibi çocukların sağlığını tehdit edecek konularda öncelikle okul polisinin müdahale etmesi planlanırken, bölgedeki en yakın asayiş ekibi de ilgili okula sevki sağlanacak.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 10:14
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Milli Eğitim Bakanlığı
  3. Okul Polisi

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