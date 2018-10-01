THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Okul önünde zincirleme kaza, 5 yaralı!

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan bir okul önünde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:02
Okul önünde zincirleme kaza, 5 yaralı!

Osmaniye Kadirli'de okul önünde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 5 kişi yaraland.

Kaza, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Kadirli-Sumbas yolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Küçükpala (26) idaresindeki 80 AAK 716 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Haluk Yakıcı yönetimindeki 41 TY 914 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Haluk Yakıcı’nın kullandığı otomobil Ahmet Topalhan’ın kullandığı 80 LB 992 plakalı otomobile ve park halindeki 20 H 8646 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada özel okul önünde bekleyen okul müdürü Duran İsaoğlu, kaza yapan iki otomobilin arasında sıkışarak yaralandı. Kazada araç sürücüleri Ahmet Küçükpala, Haluk Yakıcı, araçlarda bulunan Emrah Cengizer ve Beyza Yakıcı yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın saniyeler öncesi öğrencilerin çantalarıyla okula giriş yaptığı ve kazadan kıl payı kurtuldukları gözlendi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 11:02
  1. Osmaniye
  2. Kadirli
  3. trafik kazası
  4. Okul önünde kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devletin kaynakları vatandaşa gidiyor
    1. Devletin kaynakları vatandaşa gidiyor
    2. ASELSAN yaptı... Dünyada sınırlı sayıda!
    3. Bakan açıkladı: Tarihin en yüksek..
    4. Gittikçe yaklaşıyor! NASA'dan yeni..
    5. Okul önünde zincirleme kaza, 5 yaralı!
    6. Türkçe ezana dur diyen kedi!
    7. Adana'da insanlık dışı olay! Polis..
    8. 'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi!..
    9. Ülke başvuruyu yaptı! 139 yıl önce..
    10. Alkollü taksici aracını yolun ortasına..
    11. Ücretliler zammı gözlüyor
    12. Afrika’nın çimentosu Elazığ’dan
    13. Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası!..
    14. Başkan Erdoğan: ABD ve Almanya..
    15. Diriliş'in yeni sezonuyla ilgili..
    16. Zaharçenko suikastının görüntüleri..
    17. Teknolojideki yerli gururumuz General..
    18. Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
    19. 47 kişi hakkında gözaltı kararı! 25'i..
    20. QNET doğrudan satışta 20’nci yılını..
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Tahminler açıklandı
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    İstanbul'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Dünyanın en büyüğünden Türkiye açıklaması! 'Güvenimiz tam'
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    Alçak FETÖ’cüden mahkemede görevli albaya tehdit! “Bunları unutma”
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!
    PKK'nın sözde lider kadrosundaydı... Yalan oldu!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!
    MHP Lideri Bahçeli: Biz CHP gibi olamayız!