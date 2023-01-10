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Eğitim Okul öncesi özel eğitim ek ders uygulaması kapsamına alındı
Eğitim

Okul öncesi özel eğitim ek ders uygulaması kapsamına alındı

Cumhurbaşkanı Kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'da düzenleme yapıldı. Özel eğitim kapsamındaki okul öncesi öğretmenler de ek ders uygulamasından yararlanabilecek.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 08:07:00 -
Okul öncesi özel eğitim ek ders uygulaması kapsamına alındı

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar yeniden düzenlendi.

Okul öncesi öğretmenlerin dersleri ve ek ders saatleri de karara eklendi. Karar, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde alındı.

Okul öncesi öğrencilere destek eğitim odasında verilecek eğitimle sınırlı olması koşuluyla, okul öncesi öğretmenler ek ders uygulamasından faydalanacak.

Karar, 10 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

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