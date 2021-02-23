Okul öncesi öğretmenliği atama sayısı ve puanları
Okul öncesi öğretmenliği atama sayıları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen atamalarına işkin olarak ‘Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.” dedi. Peki okul öncesi öğretmenliği atama sayısı ne kadar? Okul öncesi öğretmenliği ataması branş dağılımı ne?
Okul öncesi öğretmenliği atama 2016 Şubat atama döneminde 1814 kişinin ataması yapılırken, atama mülakat puanı 76.76 olurken, KPSS puanı ise 78.85 oldu.
Okul öncesi öğretmenliği atama 2017 Temmuz atama döneminde 1720 kişinin ataması yapılırken, atama mülakat puanı 79.01 olurken, KPSS puanı ise 76.90 oldu.
Okul öncesi öğretmenliği atama 2018 Temmuz atama döneminde 1676 kişinin ataması yapılırken, atama mülakat puanı 77.00 olurken, KPSS puanı ise 76.98 oldu.
Okul öncesi öğretmenliği atama 2019 Şubat atama döneminde 1601 kişinin ataması yapılırken, atama mülakat puanı 79.00 olurken, KPSS puanı ise 78.81 oldu.
Okul öncesi öğretmenliği atama 2020 Ocak atama döneminde 1513 kişinin ataması yapılırken, atama mülakat puanı 77.00 olurken, KPSS puanı ise 77.44 oldu.
2020 yılı Hazarin ayında yapılan öğretmen atamalarının branşı 60 ayrı branştan seçildi. 2020 yılında 50 taban puanıyla binlerce öğretmenin ataması yapıldı.
Sınıf öğretmenliği ataması 2831,
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ataması 1801,
İngilizce öğretmeni ataması 1739,
Okul Öncesi öğretmeni ataması 1518,