Okul öncesi öğretmenliği atama sayısı ve puanları

Okul öncesi öğretmenliği atama sayıları merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğretmen atamalarına işkin olarak ‘Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.” dedi. Peki okul öncesi öğretmenliği atama sayısı ne kadar? Okul öncesi öğretmenliği ataması branş dağılımı ne?