Okul öncesi eğitim hayata da hazırlıyor

Bakan Özer, anaokulu yöneticilerinin katılımıyla Bahçelievler’de bir otelde altıncısı düzenlenen “Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri”ndeki konuşmasında, eğitimin önemine vurgu yaparak Türkiye’nin en önemli sermayesinin beşeri sermaye olduğunu söyledi. Okul öncesi eğitime katılımda son dönemde ciddi oranda artış yaşadığını ifade eden Özer, okul öncesi eğitimin, kişilerin gelecekteki iş hayatında pozitif yönde etkilediğini belirterek şöyle devam etti: “Okul öncesindeki eğitim sadece bilişsel becerileri arttırmıyor. Okul öncesine erişen bireylerin okul öncesine erişmeyen bireylere göre eğitimde ve istihdamda kalma süreleri çok daha yüksek. Ama en önemlisi suça bulaşma oranları daha düşük. Biz okul öncesi eğitime ağırlık vererek sadece eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmiyoruz. Çok daha donanımlı bir şekilde becerilerini güçlendirerek yetiştirip Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında çok daha iddialı bir ülke olma adına çok önemli bir yatırım yapıyoruz.”