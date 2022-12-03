  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Okul öncesi eğitim hayata da hazırlıyor
Eğitim

Okul öncesi eğitim hayata da hazırlıyor

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Okul öncesine erişen bireylerin, okul öncesine erişmeyen bireylere göre eğitimde ve istihdamda kalma süreleri çok daha yüksek ama en önemlisi suça bulaşma oranları daha düşük” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 10:13:00 -
Okul öncesi eğitim hayata da hazırlıyor

Bakan Özer, anaokulu yöneticilerinin katılımıyla Bahçelievler’de bir otelde altıncısı düzenlenen “Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri”ndeki konuşmasında, eğitimin önemine vurgu yaparak Türkiye’nin en önemli sermayesinin beşeri sermaye olduğunu söyledi. Okul öncesi eğitime katılımda son dönemde ciddi oranda artış yaşadığını ifade eden Özer, okul öncesi eğitimin, kişilerin gelecekteki iş hayatında pozitif yönde etkilediğini belirterek şöyle devam etti: “Okul öncesindeki eğitim sadece bilişsel becerileri arttırmıyor. Okul öncesine erişen bireylerin okul öncesine erişmeyen bireylere göre eğitimde ve istihdamda kalma süreleri çok daha yüksek. Ama en önemlisi suça bulaşma oranları daha düşük. Biz okul öncesi eğitime ağırlık vererek sadece eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmiyoruz. Çok daha donanımlı bir şekilde becerilerini güçlendirerek yetiştirip Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılında çok daha iddialı bir ülke olma adına çok önemli bir yatırım yapıyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23