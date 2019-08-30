0553 313 94 23

Okul kıyafetlerinde imalata gelen yüzde 40’lık zam fiyatlara yüzde 15 olarak yansıdı

Giresun’da yaklaşan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul formaları raflardaki yerini alırken, veliler ve öğrenciler de hazırlıklara başladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 13:20
Okul kıyafetlerinde imalata gelen yüzde 40’lık zam fiyatlara yüzde 15 olarak yansıdı

Giresun’da yaklaşan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul formaları raflardaki yerini alırken, veliler ve öğrenciler de hazırlıklara başladı. Her okulun farklı model ve konsept renklerde tercih ettiği okul kıyafetlerinden ilkokullarda 35-40 TL aralığında, ortaokullarda ise 45-50 TL civarında fiyatlarla satışa sunuluyor.


Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre okullar, 9 Eylül 2019 tarihinde açılacak. Okulların açılmasına kısa bir süre kalması nedeniyle öğrenci ve veliler hazırlıklarabaşladı. Okul kıyafeti imalatı ve satışı yapan mağazalar da yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlandı. Giresun ve ilçeleri başta olmak üzere il dışına da kimlik markasıyla okul kıyafeti imalatı ve toptan satışı yapanİbrahim Erhan, ilkokul, ortaokul ve liselerde daha spor modern görünümlü üst gruplarda yakalı tişört alt gruplarda keten ve eşofman alt tercih edildiğini söyledi. Erhan, “Daha önceki yıllarda tek tip ve daha resmi okul kıyafetleri üretirken, 2011 yılından sonra daha çokspor, swit, tişört, keten gibi serbest kıyafet uygulaması yapılmaktadır. Bizlerde üretimlerimizi her okulun kendine özgü renk kombinesi üzerinden rahat kıyafetler doğrultuda yapmaktayız. Bu yıl ise kıyafetlerde daha da spor tarzı ön plana çıkartılmıştır” dedi.


Fiyatlar konusunda ise hammadde ve üretime gelen yüzde 30’luk zam oranını tüketiciye yüzde 15 oranında yansıtıldığını da kaydeden Erhan, “Üretime neredeyse yüzde 30 zam geldi ancak bu zammı mümkün olduğunca okul kıyafetlerine yansıtmamaya çalışıyoruz. Üretimde ipliğe, kumaşa işçiliğe gelen zam oranı yüzde 30’un üzerindedir. Buna karşılık bu zam oranı tüketiciye ise yüzde 15 civarında yansıtılmıştır. Bu zamlı tarifeye göre ilkokul öğrencisi 35-40 TL, ortaokul 40-45 TL lise 45-50aralığında kıyafet alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Akar: "Dün iki Türk, iki Amerikan helikopteri havadan keşif ve denetleme yaptı"
    1. Bakan Akar: "Dün iki Türk, iki..
    2. 30 Ağustos Zafer Bayramı Burhaniye’de..
    3. Malatya’da minibüs ve okul servis..
    4. Elbeyli ilçesinde 30 Ağustos..
    5. MSB: "Suriye’de Fırat’ın Doğusunda..
    6. Ryan Babel’e milli davet
    7. Samandağ’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    8. Elbistan’ta sokak satıcılarına..
    9. Türkiye sınırında sıcak anlar! Rus..
    10. Bakanlık duyurdu: 4 bin 996 personel..
    11. Yeni Malatyasporlu futbolculara oyun..
    12. Babel'e milli davet
    13. Altınözü’nde 60 kaçak göçmen yakalandı
    14. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    15. Kongo Demokratik'te eboladan ölenlerin..
    16. Midilli adasına 1 günde 500 mülteci..
    17. Sındırgı Festivaline Tellallı davet
    18. Dr. Rıza Nur Kütüphanesi 2 yılda..
    19. Iğdır’da Zafer Bayramı coşkusu
    20. Sinop’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    21. Türkeli’de Zafer Bayramı kutlaması
    22. Bayburt’ta sağanak yağış bekleniliyor
    23. Muratpaşa turunç fidanı üretiyor
    24. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    25. Balıkçıların sorunu yıllardır..
    26. Konya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın..
    27. Geçirdiği şokun etkisi ile kaza..
    28. Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği..
    29. Trabzonspor, Fenerbahçe maçı..
    30. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak