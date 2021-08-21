Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimde alınacak tedbirleri belirledi. Söz konusu tedbirlerin yer aldığı yazıda okul kayıtlarında istenilen parayla ilgili de önemli bir ifade yer aldı.

Okul kayıt işlemlerinde para istenmesi yasak mı?

Söz konusu yazıda okul yönetimlerinin kesinlikle ailelerden para talep edemeyeceği belirtildi. Okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak herhangi bir ücret alınmaması ve bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valiliklerce ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemler yapılacak.