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Eğitim Okul kayıt işlemlerinde para istenmesi yasak mı?
Eğitim

Okul kayıt işlemlerinde para istenmesi yasak mı?

Kayıt sırasında para isteyen okul nereye şikayet edilir? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Okullar açılmadan kayıt işlemlerine başlayan aileler, kayıt parası isteyen okullarla ilgili araştırma yapmaya başladı. Okul kayıtları sırasında para istenmesi yasak değil mi?

Yeniakit Publisher
2021-08-21 08:38:00 -
Okul kayıt işlemlerinde para istenmesi yasak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimde alınacak tedbirleri belirledi. Söz konusu tedbirlerin yer aldığı yazıda okul kayıtlarında istenilen parayla ilgili de önemli bir ifade yer aldı.

Okul kayıt işlemlerinde para istenmesi yasak mı?

Söz konusu yazıda okul yönetimlerinin kesinlikle ailelerden para talep edemeyeceği belirtildi. Okullara öğrenci kayıtları esnasında kayıt parası veya başka ad altında zorunlu olarak herhangi bir ücret alınmaması ve bu tarz uygulamalara dair şikayetlerin valiliklerce ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemler yapılacak.

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