Okul katliamında ölen Adnan'ın son görüntüleri kahretti: Yazdığı not ise vicdanları sızlattı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan’ın doğum günü görüntüleri ortaya çıktı. Pastasındaki mumları üflerken "sınavlardan tam puan almayı" dileyen küçük Adnan’ın çalışma masasına astığı "Galatasaray Lisesi" notu yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş’taki ortaokul katliamında hayattan koparılan 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’in yürek yakan görüntüleri ortaya çıktı. 8. yaş gününde ‘sınavlardan tam puan’ dileyen, çalışma masasına ‘Galatasaray Lisesi’ hedefini asan Adnan, 23 Nisan’ı okul bahçesinde kutlamak yerine kara toprakta karşılıyor.

Kahramanmaraş Onikişubat'ta bir okul bahçesini kana bulayan o karanlık saldırı, sadece bir çocuğu değil, Türkiye'nin geleceğine dair büyük hayalleri de hedef aldı. 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil’in babası tarafından kaydedilen doğum günü görüntüleri, masumiyetin ve azmin nasıl yarım kaldığını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in 8'inci yaş gününde babası tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde neşesiyle dikkat çeken küçük Adnan'ın, pastasındaki mumları üflemeden önce sınavlardan yüksek ve tam puan almayı dilediği anlar yürek burktu. Masasında yer alan "Kabataş Lisesi veya Galatasaray Lisesi" yazılı not ise hayallerinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Düziçi ilçesindeki Yeşil Mezarlığı'nda bulunan Adnan'ın kabrini ziyaret eden ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar çiçekler bırakıp dualar ediyor.

“GÖNÜL İSTERDİ OKULUN BAHÇESİNDE 23 NİSAN’I KUTLASIN”

Adnan Göktürk Yeşil'in kabrine çiçek bırakıp dua eden Tuğçe Çolak, "Adnan Göktürk'ün kaybından sonra çok üzüldüm. Çocukların ölmesini, bu şekilde ölmesini asla istemem. Kendisiyle bir kan bağım yok ama beni çok derinden üzdü. Yani biz bu kadar üzülürken ailesi ne durumda bilmiyorum. Allah onlara yardım etsin.

 

Yarın 23 Nisan, gönül isterdi ki adını formalarda veya herhangi bir locada yaşatmak değil de bir okulun, bir dershanenin birincilik sıralarında görmekti. Gönül isterdi okulun bahçesinde 23 Nisan'ı kutlasın.

Onu buraya ziyarete gelmek yerine okulun organizasyonlarında görmekti. Çok üzüldüm. Umarım son olur, bir daha yaşamayız. Memleketimizin adına çok üzüldüm. Diğer çocuklar için üzüldüm ama Adnan çok başka yaraladı bizi, Allah'tan ailesine sabır diliyorum" diye konuştu.

Yorumlar

Allah ım Rahmetinle muamele eyle şehitler zümresine dahil eyle

Nasıl bir acı bu Allah ım. Ailesine sabru cemil lutfeyle Allahım. sebeb olanlar hepsi dünya ve ahirette gün görmesin. İla cehenneme zümerâ
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23