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Okul kantinlerinde sağlıklı gıda dönemi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da okul kantinlerinde denetim yapıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
Okul kantinlerinde sağlıklı gıda dönemi

İstanbul Gaziosmanpaşa’da okul kantinlerinde denetim yapıldı. Okullarda artık üzerinde “okul gıdası” logosu bulunmayan ürünlerin satışına izin verilmeyecek.


Günümüzün en önemli sağlık sorunlarından olan ve ülkemizde de hızla artış gösteren obezite ile mücadeleye Gaziosmanpaşa Belediyesi de destek veriyor. Çocukları erken yaştan itibaren sağlıklı beslenmeye yönlendirmeyi amaçlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte kantinlerde denetimlerini sıklaştırdı. Havuzbaşı Atilla Baykal İlkokulunda zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde ürünlerin okul gıda logolu olup olmadığı, hijyen ve sağlık kuralları denetlendi.



Gaziosmanpaşa Belediyesinden kantincilere eğitim


Geçtiğimiz Cuma günü kantin işletmecilerine sağlıklı gıda ve hijyen kuralları konulu bilgilendirme semineri de düzenleyen Gaziosmanpaşa Belediyesi, kantincilere 16 Eylül’de zorunlu hale gelecek olan “okul gıdası” logolu ürünler hakkında bilgilendirme yaptı. Kantin çalışanlarına Gaziosmanpaşa Belediyesi kek ve pasta ustaları tarafından gerekli eğitimler verilerek, ilçedeki tüm okul kantinleri sağlıklı gıda satılması konusunda teşvik edilecek. Sağlık Bakanlığının hazırladığı tariflerle adeta anne eli değmiş gibi kek ve poğaçaların okullarda tüketilmesi sağlanacak.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:00
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