Okul kantinindeki yiyecekleri çaldılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki hırsızlık olayı Gazibey Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerindeki Gazi Ömer Bey Anadolu Lisesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Kimliği belirsiz kişiler, okula pencere camını kırıp, girdi. Okulun alarm ve güvenlik kamera sistemini, kabloları keserek devre dışı bırakan şüpheliler, müdür ve müdür yardımcılarının odaları ile kantine de kapıları kırıp, girdi. 4 LCD televizyon ve 3 bin TL ile yiyecekleri alan şüpheliler, kaçarak izlerini kaybettirdi.



Sabah saatlerinde okula gelen hizmetli ve kantin işletmecisi, hırsızlığı fark edip polisi aradı. Okula gelen polis ekipleri parmak izi incelemsi yaptı. Hırsızlıkla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.