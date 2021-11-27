Okul idaresi tarafından belirlendiği iddia edildi! AÖF sınavı öncesi emanetçilerden resmen 'soygun'!

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Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi öğrecileri, ara sınavlara girmek için üniversitenin belirlediği okullara akın etti.

Toplu ulaşım araçlarını kullanan öğrenciler, okula gittiklerinde sınava girmeden önce okul kantini ve güvenlik kulübesindeki görevlilere cep telefonları gibi kişisel eşyalarını emanet olarak bırakırken şoke eden bir fırsatçılıkla karşılaştılar.

Okul bahçesinde resmen 'soygun': 10 TL isteyen var!

Edinilen bilgilere göre, okul bahçesindeki emanetçiler tarafında fahiş fiyatlarla emanet alındığı tespit edildi.

Uzak yerden gelen öğrencilerin cep telefonu gibi özel eşyalarını emanetçiler vermek için sıraya girdiler. Ancak öğrencilerden yarım saat ve 1 saat gibi sürelerde 7 TL ve 10 TL gibi astronomik rakamlar istendi. Fahiş ücret karşısında şaşkına uğrayan öğrencilerin, sınava geç kalmamak adına emaneti bırakmak zorunda kaldıkları belirtildi.

Okul idaresi tarafından belirlediği iddiası

Okul bahçesindeki fahiş fiyat alan emanetçilerin ve emanet ücretlerinin okul idaresi tarafından belirlendiği öne sürüldü.

Öğrencilerden toplanan bu skandal fahiş ücretlerin binlerle çarpıldığı zaman korkunç rakamlar ederken Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili inceleme başlatması bekleniyor.

Vatandaşlar isyan etti

Öte yandan vatandaşlar, sözkonusu fırsatçılığa sosyal medya üzerinden de tepki gösterdi. Bir vatandaş, Küçükçekmece'de Halide Edip Adıvar Ortaokulu'ndaki emanetçilerin 7 TL aldığını söylerken, bir diğer vatandaş Maçka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'nda 10 TL verdiğini ifade etti. Bazı vatandaşlar ise başka okullarda 5 TL verdiklerini beyan etti. Bir vatandaş ise sınava girerken araba anahtarlarını almadığını söyleyerek isyan etti.

İşte vatandaşların bazı tepkileri: