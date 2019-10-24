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Okul dönemindeki çocuklar kahvaltıda ne yemeli?

Gelişim çağındaki çocukların zamanının çoğu, okulda geçiyor. Hal böyleyken ebeveynler de çocuklarının sağlıklı beslenmeleri ve gelişimlerini tamamlamaları için endişe ediyorlar. Peki ama okul dönemindeki çocuklar kahvaltıda ne yemeli? Okul çağındaki çocuklar nasıl beslenmeli? Hangi besinden ne kadar yemeli? İşte detaylar..

24 Ekim 2019 Perşembe 19:10
Okul dönemindeki çocuklar kahvaltıda ne yemeli?

Gelişim çağındaki çocukların zamanının çoğu, okulda geçiyor. Hal böyleyken ebeveynler de çocuklarının sağlıklı beslenmeleri ve gelişimlerini tamamlamaları için endişe ediyorlar. Peki ama okul dönemindeki çocuklar kahvaltıda ne yemeli? Okul çağındaki çocuklar nasıl beslenmeli? Hangi besinden ne kadar yemeli? İşte detaylar..

Çocukların sabah ya da öğle vakitlerinde okula gidiyor olmaları, önemli öğünlerden birinin dışarıda geçiriliyor olması demektir. Bu problem gözetilerek, çocuğa ihtiyacı olan vitamin, protein, karbonhidrat ve doğal yağlar verilmelidir. Bu sayede çocuk da okul içerisindeki enerjisini sağlayabilmeli.

Öğrenci beslenme çantasına ne koyabilirim?

Sabah erken başlayan ders saatleri ya da kantinlerdeki sağlıksız yemekler çocukların yeme alışkanlıklarını bozabiliyor. Beslenme çantaları böyle durumlarda özellikle ilkokul çağındaki çocuklar için kurtarıcı olabiliyor. Sağlıklı beden ve zihin gelişimi için çocukların doğru besinleri tüketmesi, anne ve babanın da beslenme çantaları için dikkatli alışveriş yapmaları şart.

Pratik beslenme çantası tarifleri

Kuruyemişler

Düzeyli ve düzenli tüketildiğinde oldukça yararı bulunan kuruyemişler fazla tüketildiğinde ise kilo alma sorununu meydana getirirler. Bu nedenle çocuğunuzun ara öğünlerde tüketmesi için bir avuç kuruyemiş ideal olacaktır.  

Kuru meyveler

Okul zamanının, meyvelerin bol olduğu yaz mevsimine denk gelmemesinden ve kuru meyvelerin daha yararlı olmasından dolayı, bu tür sık sık tüketilmelidir.

Bu meyveler zararsız şekilde enerji verici özelliğinin yanı sıra çocuklarınızın tatlı ihtiyacını karşılar.  Aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyen birçok vitamini içerisinde barındırırlar.

Ekmek arası sandviçler

Çocukların keyifle tüketebileceği, besin değeri yüksek olan alternatiflerin başında gelmektedir. Fakat bunda da dikkat edilmesi gereken sınır; yeterli ve sınırlı olması gerekriğidir. Karbonhidrat herkesin alması gereken bir öge olmasının yanında, fazla tüketildiğinde obeziteyi beraberinde getirir.

Okul çağında beslenme nasıl olmalı?

Süt ve süt ürünleri

Kemik ve diş gelişiminid estekleyen bu grup haftada 4-5 kez tüketilmelidir. Ayrıca süt ve süt ürünleri güçlü bir bağışıklık sistemi için önemli bir besin öğesidir.

Çocuğunuza bu ürünleri sevdirmek için; sütün yanında muz ve çilek gibi meyveler veyahutta yoğurdun yanına granola ya da kuruyemişler koyabilirsiniz.

- Su

En önemli ve unutulmaması gereken parça çocukların beslenme çantasına su koyulmasıdır. Böylece beslenmede su içme alışkanlığının oluşması sağlanır. Fakat plastik yerine daha sağlıklı olan cam ve metal şişeler tercih edilmeye özen gösterilmelidir.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 19:10
  1. Okul dönemindeki çocuklar kahvaltıda ne yemeli
  2. çocuklar kahvaltıda ne yemeli
  3. okula giden çocuğun kahvaltısı
  4. okul için kahvaltı önerileri
  5. kolay kahvaltı tarifleri
  6. çeşitli kahvaltı tarifleri
  7. yöresel kahvaltı tarifleri
  8. misafir için kahvaltı tarifleri
  9. kahvaltıda ne yapsam
  10. şık kahvaltı tarifleri
  11. pazar kahvaltı sofrası tarifleri
  12. çoçuklar için kahvaltı tarifleri
  13. eğlenceli kahvaltı tarifleri
  14. 3 yaşındaki çocuğun sabah kahvaltısı
  15. 1 5 yaş kahvaltı menüsü
  16. 1 yaş bebekler için kahvaltı tarifi

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  • Victor Victor 10 sa önce
    Bir gidinde işiniz adam gibi yapın

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