Okul çocuğu nasıl beslenmeli?



Okulların açılmasıyla çocukların beslenme saatleri de düzenlenmeli. Beslenme çantalarındaki gıdalar çocukların gelişimleri açısından büyük önem taşıyor.

Okullar açıldı. Tatil sonrası değişen uyku düzeni, yeni beslenme saatleri ve düzenine uyum için anne babalara önemli görevler düşüyor.

Yanlış beslenme alışkanlıkları düzeltilmelidir.

Öncelikle çocuklara ısrarcı olunmamalı.. Başka çocuklarla kendi çocuklarınızı mukayese etmemelisiniz. Çocuğunuzun beslenmesi bir yarış, ödül ya da cezalandırma değildir.



Her öğünde dört besin grubunun (süt ve süt ürünleri; et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagil, fındık, vb; taze sebze ve meyve; tahıllar (ekmek, pirinç, bulgur, bisküvi vb.) beraber tüketilmesine özen gösterilmeli..

Beslenme çantası hazırlarken buna dikkat edilmeli..

Ara öğünler için taze meyve, çok tahıllı un ve kurutulmuş meyve/ yağlı tohumlarla hazırlanmış ev yapımı kurabiye veya sebzeli / peynirli poğaçalar veya üçgen sandviçler doğru alternatiflerdir.

Ana öğün için ise bozulacak yemeklerden kaçınmalı, çok tahıllı ekmekler ile hazırlanmış sandviçler (içeriğine her gün farklı bir malzeme katarak bıkkınlık önlenmelidir), taze / mevsiminde meyve, yoğurt, söğüş yenebilecek sebzeler, UHT kutulu sütler veya katkısız meyve suları, kuru yemişler, kuru meyveler tercih edilmeli..

Kahvaltı çok önemli

Okula kahvaltı ederek giden çocukların başarısının, kahvaltı etmeyenlere oranla çok daha yüksek.. Kahvaltıyı umursamayan yetişkinlerde bile gün içinde performans düşüklüğü görülüyor. Çocuklara kahvaltı etme alışkanlığını kazandırmak gerekiyor.



Okuldan dönen çocuklar uzun ve yorucu geçen bir günün ardından çok acıkmış olabilirler.

Bu durumda okul dönemine özgü yeni öğün saatlerini yeniden planlamalısınız.

Salam, sucuk ve kızartmalar sakıncalı

Çocuklarınızın besin ihtiyacında sosis, salam, sucuk kızarmış patates, cips, hamburger gibi ürünlerden uzak durmalı, yumurtaya mutlaka yer verilmelisiniz. Süt şekersiz verilmeli ama illa tat katmak isteniyorsa bal ya da pekmez tercih edilmeli. Meyve bütün halde olmalı veya katkısız, taze meyve suları seçilmelidir. Sebze olarak C vitamini yüksek gıdalar alınmalıdır.

Kötü örnek olmaktan kaçınmalısınız

Akşam bütün ailenin bir arada sofraya oturması alışkanlık haline getirilmelidir. Gazlı içeceklerin zararını, içilmemesi gerektiğini savunan bir ebeveynin gazlı içecek tüketmesi elbette büyük çelişki ve kötü örnek olacaktır.

Oyun oynarken, televizyon izlerken beslenmek çocuğun farkında olmadan fazla besin tüketmesine ya da iştahsız çocuklarda doygunluk hissinin çabuk oluşmasına sebep olabilir.