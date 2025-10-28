  • İSTANBUL
Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı
Yerel

Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Okul çıkışında bıçaklı kavga! 2 çocuk yaralı

Aksaray’da okul çıkışı çocukların tartışması kavgaya dönüştü, iki çocuk yaralandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 839. Sokakta bulunan Şehit Mustafa Ergen Parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı parkta buluşan çocuklar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki E.D. yanında bulunan bıçakla arkadaşları M.K. (16) ve M.E.K.'yi (16) bıçakla yaraladı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri yaralı çocuklara ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı. Ardından yaralı çocuklar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan çocuğu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

