  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aile bakanlığı suç duyurusunda bulundu! İnsanları hayvan yerine koyan aşağılık ilanlar büyük tepki çekti Rusya uyardı! Rotayı bir anda Türkiye'ye çevirdiler Van’da bayraksız Çorum’da arsız! Şi'den Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin egemenliğine destek mesajı Trump'a zorba iması DMM'den “Türkiye’de her yıl 10 binden fazla çocuk kayboluyor” iddialarına yalanlama SGK Uzmanı Murat Özdamar, Akit için yazdı: Bu maaşı çalışanlar da alabilir çalışmayanlar da Rapor açıklandı! Fransa'da, 4 milyondan fazla kişi kötü barınma koşullarına sahip Suriye'den üzücü haber! 3 asker vefat etti TÜİK güncelleme yaptı: Enflasyon sepeti ve baz yılı yenilendi Bakan Kurum: “Türkiye, dünya şehircilik tarihinin en başarılı ülkesidir”
Dünya Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı
Dünya

Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı

Terör devleti İsrail’in Savunma Bakanlığı, ordunun Arap dünyasına hitap eden medya yüzünde köklü bir değişikliğe giderek Müslüman bir subay olan Ella Waweya’yı ordunun yeni sözcüsü olarak atadı.

İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, "Kaptan Ella" olarak tanınan 36 yaşındaki Müslüman kadın subay Ella Waweya, ordunun yeni Arapça medya sözcüsü olarak atandı.

Bu atamayla birlikte rütbesi Yarbaylığa yükseltilecek olan Waweya, İsrail ordusunda bu seviyeye ulaşan en yüksek rütbeli Müslüman subay unvanını alacak.

İsrail'in merkezinde yer alan Kalansua şehri doğumlu olan Waweya, 24 yaşındayken İsrail ordusuna gönüllü olarak katılmıştı.

Ella Waweya, görevi İsrail ordusunun Arap medyasındaki tanınmış yüzü Avichay Adraee'den devralacak.

Adraee, uzun yıllar boyunca yürüttüğü sözcülük görevinde, mesajlarında Kur'an-ı Kerim ayetlerini, Arap atasözlerini ve deyimlerini kullanmasıyla bölgede geniş bir tanınırlığa ve tartışmalı bir şöhrete sahipti.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Arap toplumu için askerlik hizmeti yasal olarak zorunlu değil.

Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti
Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti

Gündem

Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti

İsrail Suriye’nin köylerine ve tarım arazilerine uçaklarla zehir püskürtüyor!
İsrail Suriye’nin köylerine ve tarım arazilerine uçaklarla zehir püskürtüyor!

Dünya

İsrail Suriye’nin köylerine ve tarım arazilerine uçaklarla zehir püskürtüyor!

İlk anlaşma haberi geldi: Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandı
İlk anlaşma haberi geldi: Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandı

Gündem

İlk anlaşma haberi geldi: Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandı

Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!
Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!

Gündem

Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan gazetesine konuştu: ABD ile İran arasında arabulucu olmaya hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan gazetesine konuştu: ABD ile İran arasında arabulucu olmaya hazırız

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan gazetesine konuştu: ABD ile İran arasında arabulucu olmaya hazırız

 

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Halidhakan

HALİD bin velid Yemen harblerinde ben müslümanım deyip kafir ordusu ile aynı safta olanlara ne hükmü uygulandı bir baksınlar

OMUT

BU LANETLİ SİYONİSTLERDEN, HER HİLE TUZAK YALAN DULAN VAR. MÜSLÜMAN LAR NERDEEE BU LANETLİ LER NERDEEE. SADECE MAKYAJ VE BUYA .
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak
Dünya

Kulislere bomba gibi düşen iddia: ABD, Türkiye’den savaş gemisi alacak

Bir zamanlar ABD’nin hurdalarını almak için Yunanistan’la yarışan Türkiye, şimdi ABD için savaş gemisi üretecek hale geldi. ABD, Çin ile art..
Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!
Gündem

Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!

Türkiye ve Suudi Arabistan 31 maddelik ortak bildiri yayımladı. Bildiride; Yemen, Somali, Sudan ve Suriye'nin toprak bütünlüğü desteklenirke..
Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! "Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız"
Dünya

Suriyeli bir Kürt'ün YPG/PKK'ya isyanı! “Şeyh Maksut'u, Afrin'i, Şehba'yı, Haseke'yi yıktınız; bizi de yıktınız”

Suriye, uzun yıllardır pençesinde kıvrandığı YPG/PKK teröründen son entegrasyon anlaşmasıyla kurtulmaya çalışırken, hala bazı bölgeleri elin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23