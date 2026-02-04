Teröristan ordusuna Müslüman kadın subay makyajı
Terör devleti İsrail’in Savunma Bakanlığı, ordunun Arap dünyasına hitap eden medya yüzünde köklü bir değişikliğe giderek Müslüman bir subay olan Ella Waweya’yı ordunun yeni sözcüsü olarak atadı.
İşgalci İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, "Kaptan Ella" olarak tanınan 36 yaşındaki Müslüman kadın subay Ella Waweya, ordunun yeni Arapça medya sözcüsü olarak atandı.
Bu atamayla birlikte rütbesi Yarbaylığa yükseltilecek olan Waweya, İsrail ordusunda bu seviyeye ulaşan en yüksek rütbeli Müslüman subay unvanını alacak.
İsrail'in merkezinde yer alan Kalansua şehri doğumlu olan Waweya, 24 yaşındayken İsrail ordusuna gönüllü olarak katılmıştı.
Ella Waweya, görevi İsrail ordusunun Arap medyasındaki tanınmış yüzü Avichay Adraee'den devralacak.
Adraee, uzun yıllar boyunca yürüttüğü sözcülük görevinde, mesajlarında Kur'an-ı Kerim ayetlerini, Arap atasözlerini ve deyimlerini kullanmasıyla bölgede geniş bir tanınırlığa ve tartışmalı bir şöhrete sahipti.
İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan Arap toplumu için askerlik hizmeti yasal olarak zorunlu değil.
