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Gündem Okul çantasında LGBT propagandası
Gündem

Okul çantasında LGBT propagandası

Türk ve dünya toplumunda büyük tepki çeken LGBT reklamlarına bu sefer de okul çantalarında rastlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 21:27:00 - 2020-10-14 21:28:04
Okul çantasında LGBT propagandası

Tüm dünyada büyük tepki uyandıran LGBT çeteleri topluma ahlaksızlık pompalamak için her türlü yöntemi deniyor.

Propaganda faaliyetlerini sürdüren LGBT'liler dernekler ve vakıflar kurarak örgütlenirken, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de tepkiyle karşılanıyorlar.

Özellikle gençleri cinsiyet değiştirmenin masum bir şey olduğunu inandırmak isteyen LGBT ve destekçileri aile kurumunu da hedef almaya devam ediyor.

İstanbul Sözleşmesi gibi yasal düzenlemelerle koruma altına alınan LGBT'lilere Avrupa ülkelerinde büyük tepki gösteriliyor. En son Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya aile kurumunu yok ettiği için İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik girişim başlattı.

Okul çantasında LGBT renkleri

Tehlikenin farkında olunmasına rağmen LGBT bayrak ve simgeleri her tarafta insanların karşısına çıkıyor. Kimi zaman bir merdiven boyasında bazen de internette LGBT propagandası yapılırken, minik çocukların kullandığı okul eşyalarında bile LGBT izi görmek mümkün, çocukların okul çantasında LGBT renklerinin sergilenmesi ise büyük dikkat çekiyor.

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