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Okul çantalarının ağır olması kronikleşen rahatsızlıklara yol açabiliyor

Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencileri heyecan sararken, veliler de ise tatlı bir telaş başladı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:58
Okul çantalarının ağır olması kronikleşen rahatsızlıklara yol açabiliyor

Okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrencileri heyecan sararken, veliler de ise tatlı bir telaş başladı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Necip Özateş özellikle okula yeni başlayan çocuklarda ağır veya yanlış takılan okul çantalarının ileride sırt ve belde yol açabileceği problemlere dikkat çekip aileleri bu konuda uyardı.


Denizli’de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına çok az bir süre kala öğrenciler ve aileleri hazırlık yapmaya başladı. Okul alışverişinin olmazsa olmazlarından biri olan sırt çantaları için pek çok aile çocuklarıyla birlikte çantacıların yolunu tuttu. Özellikle okula yeni başlayan çocuklarda ağır çanta kullanımı bunun yanı sıra çantanın yanlış kullanımı ileride sırt ve belde kronikleşebilen problemlere yol açabiliyor. Denizli Özel Tekden Hastanesi’nde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Necip Özateş konuyla ilgili ailelerin nasıl önlem alması gerektiği hakkında bilgi verdi.


Küçük yaşlarda ortaya çıkan omurga eğriliğinin çocuğun bütün yaşamını etkileyecek sağlık problemlerine yol açabileceğini belirten Özateş, “İlkokul çağı çocuklar açısından önemli bir dönem. Burada gündemimizde olan konu ‘çanta’. Veliler tarafından çok soruluyor, çok sık gündeme geliyor. Çantanın ağır olması aynı zamanda çok dillendirilen bir şikayet. Özellikle çantanın kullanım biçimi, çantanın ağırlığı, tek taraflı takılan çantalar çocukta belirgin bir fiziksel değişime sebep olmakta. Ağır olduktan sonra çift taraflı kullanılsa da vücudun simetrisini bozmakta ve bu asimetrik yürüyüş biçimi vücutta ek salınımlara sebep olarak sırt, bel ve boyun ağrılarına sebep olmaktadır. Bu durum göz ardı edildiği zaman uzun vadede çocukta belirgin kamburluğa, kifoz dediğimiz ya da bel bölgesinde normal olan lordoz dediğimiz eğimde daha da fazla artışa sebep olmakta. Bu geçici ve tamamen duruşa bağlı veya duruştaki kazanılmış bir takım alışkanlıklara bağlı olarak gelişen durumdur. Bu konuda bizim hastalarımıza önerdiğimiz en önemli şey öncelikle spor aktivitelerine belirgin önem vermeleri ve buna zaman ayırmalarıdır” diye konuştu.



“Çocuğun ağırlığının yüzde 15’ini geçmemeli”


Çanta ağırlığının belli bir limiti olduğunu dile getiren Özateş, “Çantanın belirli bir limiti var. Çocuğun ağırlığının yüzde 15’ini geçmeyecek şekilde bir çanta ağırlığı olması gerekmektedir” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:58
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