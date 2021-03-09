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Eğitim Okul başarı puanı kalkacak mı? LGS OBP kalktı mı?
Eğitim

Okul başarı puanı kalkacak mı? LGS OBP kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hem LGS sınavında hem de YKS sınavında milyonlarca öğrencinin sıralamasını değişmesinde önemli bir yere sahip olan okul başarı puanı ile ilgili öğrencilerin merakını giderecek açıklamada bulundu. YKS ortaöğretim başarı puanı (OBP) bakanlık olarak kendilerini ilgilendirmediğini YKS OBP’den ÖSYM’nin sorumlu olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, LGS ortaöğretim başarı puanının kendilerini ilgilendirdiğini söyledi. Bakan Selçuk, OBP’nin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin de son dakika açıklamasında bulundu. Peki LGS OBP kaldırılacak mı? Ortaöğretim Başarı Puanı kalktı mı? Okul başarı puanı kalkacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 10:08:00 - 2021-03-09 10:08:33
Okul başarı puanı kalkacak mı? LGS OBP kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını döneminde eğitimde merak edilenlere ilişkin soruları yanıtladı, Bakan Selçuk, vakaların arttığı illerdeki yüz yüze eğitimin devam edip etmeyeceğine ilişkin, illerdeki risk durumuna göre, okulların kapıtılmasına valiliklerin karar vereceğini söyledi. Bakan Ziya Selçuk, okulların bir açılıp bir kapanmasına karşı olduğunu da söyleyerek, “valilikler şehirlerindeki il hıfzısıhha kurullarıyla beraber yapılan istişarelerde duruma somut olarak bakıp yerel kararlar alabilirler. Bizim buradaki beklentimiz çocukların ani 'Gittin geldin, açıldı kapandı.' şeklinde değişikliklere maruz kalmaması." diye konuştu.

Okul başarı puanı kalkacak mı? 

Okul başarı puanının bu yıla özel olarak kaldırılması yönünde taleplerin olduğunun belirtilmesi üzerine Bakan Selçuk, "LGS'ye ilişkin olarak şunu söyleyebilirim; bizim yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor, bir öğrencinin normal dönemde çalışma disiplini, alışkanlığı neyse uzaktan eğitim döneminde de aşağı yukarı onu gösteriyor. Bunu şunun için söylüyorum, çocukların bu tür durumlarla ilgili etkilenmeleri istatistiksel olarak manidar dediğimiz bir çerçevede çok büyük farklılıklar oluşturmuyor." diye konuştu.

Öğrencilerin öğretmenleri tarafından tanındığını dile getiren Selçuk, şu anda bir kılavuz hazırlığı içerisinde olduklarını, Eğitim Bilim Kurulu'nun buradan bir görüş ortaya çıktığını, kılavuz yayınlandığında ayrıntıların görülebileceğini aktardı.

LGS OBP hesaplama

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