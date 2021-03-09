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Eğitim Okul başarı puanı kaldırılacak mı?
Eğitim

Okul başarı puanı kaldırılacak mı?

Okul başarı puanı kaldırılır mı? Lise sınavlarına hazırlanan pek çok öğrenci pandemi sebebiyle okul başarı puanının bu yıl için kaldırılmasını istiyor. Konu hakkında merak edilen açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Peki, okul başarı puanı kaldırılır mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 09:23:00 -
Okul başarı puanı kaldırılacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle milyonlarca öğretmen, öğrenci ve veli için uzaktan eğitim dönemi başladı. 15 Şubat ve 2 Mart tarihlerinde yüz yüze eğitim kademeli olarak başladı. Sınavlara hazırlanan öğrenciler ise bu sene okul başarı puanının kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Okul puanı bu sene kaldırılır mı?

Okul başarı puanı kaldırılacak mı?

Konu hakkında CNN Türk canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. Bakan Selçuk, “LGS'ye ilişkin olarak şunu söyleyebilirim; bizim yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor, bir öğrencinin normal dönemde çalışma disiplini, alışkanlığı neyse uzaktan eğitim döneminde de aşağı yukarı onu gösteriyor. Bunu şunun için söylüyorum, çocukların bu tür durumlarla ilgili etkilenmeleri istatistiksel olarak manidar dediğimiz bir çerçevede çok büyük farklılıklar oluşturmuyor” diye konuştu.

Öğrencilerin öğretmenleri tarafından tanındığını dile getiren Selçuk, şu anda bir kılavuz hazırlığı içerisinde olduklarını, Eğitim Bilim Kurulu'nun buradan bir görüş ortaya çıktığını, kılavuz yayınlandığında ayrıntıların görülebileceğini aktardı.

Bakan Selçuk, bu yıl öğrencilerin sınavda iki dönemden de sorumlu tutulmasına ilişkin bir soru üzerine, geçen yıl mart ayında okullar kapandığında ellerinde hiçbir şey olmadığını ancak şu anda EBA, DYK kursları, hafta sonu sınav gruplarına özel iki kanalda ders anlatımı, öğrencinin kendi öğretmeninden canlı ders alma imkanı, EBA Destek Merkezi, Akademik Destek Yazılımı, video kütüphanesi gibi öğrencinin ulaşabileceği birçok imkanın bulunduğunu dile getirdi.

Selçuk, geçen sene bu imkanların hiçbirinin olmadığını, bu yıl ise birçok imkan bulunduğunu ve öğrencilerin iki dönemden de sorumlu tutulduğunu aktardı.

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