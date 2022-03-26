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Yerel Okul bahçesinde bıçaklı kavga!
Yerel

Okul bahçesinde bıçaklı kavga!

Ordu'nun Ünye ilçesinde okul bahçesinde çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 17:36:00 - 2022-03-26 17:36:26
Okul bahçesinde bıçaklı kavga!

Çınarlık Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunun bahçesinde bisiklete binen, yaşları 15 ile 17 arasında değişen E.D. ve arkadaşı M. M. D. ile O.Ü, P. A. ve Y.S. arasında kavga çıktı.

Okulun kavga eden çocukları ayırmak isteyen müdür yardımcısı Gültekin Gül ile E.D. ve M.M.D. bıçakla yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçanların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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