  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Okul bahçesinde kan donduran görüntü! Asılı halde bulundu
Yerel

Okul bahçesinde kan donduran görüntü! Asılı halde bulundu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir okulun bahçesinde balkon korkuluğuna asılı bir ceset bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahsın kimliğini belirledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 23:54:00 - 2021-11-20 00:00:18

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşanan olayda bir kişi, okulun bahçesindeki balkon korkuluğuna asılı olarak bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, şahsın kimliği de belirlendi.

Yahşihan ilçesinde bulunan Şehit Turgay Uğantaş İlkokulunda sabah saatlerindemeydana gelen olayda, vatandaşlar tarafından, okulun balkon korkuluklarında bir şahıs asılı olarak bulundu. Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kimliği tespit edildi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kimliği tespit edilen şahsın 40 yaşındaki Tarık Temiz'in olduğu tespit edildi.

Buradaki yapılan incelemenin ardından Temiz'in cenazesi, otopsi incelemesi yapılmak üzere Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Soruşturma başlatıldı

Tarık Temiz'in kara yollarında işçi olarak çalıştığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Instagram'a bomba özellik!
Teknoloji

Instagram'a bomba özellik!

Instagram'da, “Rage Shake” ismi verilen yeni özellikle, uygulamanın düzgün çalışmaması halinde kullanıcılara telefonlarını sallayarak bu dur..
ABD’den yeni F-35 ve F-16 açıklaması! Türkiye’ye teklif
Dünya

ABD’den yeni F-35 ve F-16 açıklaması! Türkiye’ye teklif

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, F-35 ve F-16 konusuna değinerek Türkiye’ye birlikte ..
Ukrayna’dan Rusya ve Belarus kararı
Dünya

Ukrayna’dan Rusya ve Belarus kararı

Türkiye’nin dost ülkesi Ukrayna, Rusya ve Belarus sınırlarını güçlendirmek istiyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay