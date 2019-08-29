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Okul alışverişinde bu yıl da ne lazımsa CarrefourSA

CarrefourSA, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala, kalitesi test edilip onaylanmış kırtasiye ürünleriyle ailelerin bütçelerine destek oluyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
Okul alışverişinde bu yıl da ne lazımsa CarrefourSA

CarrefourSA, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala, kalitesi test edilip onaylanmış kırtasiye ürünleriyle ailelerin bütçelerine destek oluyor. İster CarrefourSA marketlerinden isterse carrefoursa.com üzerinden, öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerin yer aldığı sepet, toplam 67,5 TL’ye doluyor.


Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı öncesinde okul alışverişinde kaliteli ve güvenilir ürünleri, uygun fiyat politikasıyla ailelerle buluşturuyor. Anaokulundan üniversiteye kadar ihtiyaç duyulan tüm kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul alışverişi kapsamındaki çanta, kıyafet, ayakkabı, eşofman takımları, iç çamaşırı ve hatta öğrenci odasından sarf malzemeye, küçük ev aletlerinden pişirme aparatlarına kadar toplam bin 800 adet ürün, CarrefourSA’larda ve carrefoursa.com üzerinden müşterilerin beğenisine sunuluyor. Risk değerlendirmesine göre belirlenen ürünlerin, Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test raporları CarrefourSA Kalite Güvence Departmanı tarafından incelenip onaylandıktan sonra reyonlarda yer almasına izin veriliyor.



Tek tıkla okul alışverişi


Satılan ürünler arasında en uygun fiyatlı okul çantası 27,99 TL’den, 8’li kurşun kalemler 2,50 TL’den, beslenme kabı 6,99 TL’den, mataralar 10.99 TL’den, kalemtıraş ve silgi seti 2,98 TL, cetvel seti 2,49 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.Öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu ürünlerden oluşan sepet, 67,5 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.



İster para puan, ister taksit imkanı


Okul alışverişi kapsamında 18 Eylül’e kadar CarrefourSA kartla tek seferde yapılacak 200 TL alışverişe 30 TL, 500 TL alışverişe de 100 TL değerinde puan hediye ediliyor. Farklı kredi kartlarıyla yapılan 50 TL ve üzeri alışverişlere 6 taksit, 150 TL üzerin alışverişe de 12 taksit imkânı sunulurken, Axess Kart ile yapılan 200 TL üzeri ilk alışverişe 20 TL Chip Para hediye ediliyor.



UNICEF VE TOG’a katkı devam ediyor


30 Eylül’e kadar yapılacak her okul çantası alışverişinin 1 TL’si UNİCEF’e bağışlanacak. Ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG ) ile bu yıl da iş birliği yapılarak 30 Eylül’e kadar satılan 25 TL değerindeki kırtasiye paketleri, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:25
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