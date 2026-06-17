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Gündem OKÜ’de Yetkili Sendika Değişmedi: Türk Eğitim-Sen 13. Kez Yetkiyi Sürdürdü
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OKÜ’de Yetkili Sendika Değişmedi: Türk Eğitim-Sen 13. Kez Yetkiyi Sürdürdü

Yeniakit Publisher
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OKÜ’de Yetkili Sendika Değişmedi: Türk Eğitim-Sen 13. Kez Yetkiyi Sürdürdü

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ), 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sendika üye sayılarının belirlenmesi amacıyla tespit toplantısı gerçekleştirildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde (OKÜ), 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sendika üye sayılarının belirlenmesi amacıyla tespit toplantısı gerçekleştirildi.

OKÜ Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya üniversite yönetimi ve sendika temsilcileri katılırken, kurumda görev yapan kamu görevlilerinin sendikal dağılımı resmi olarak tutanak altına alındı.

Açıklanan verilere göre üniversitede görev yapan 1.034 kamu görevlisinin 649’unun bir sendikaya üye olduğu belirlenirken, Türk Eğitim-Sen 454 üye ile en fazla üyeye sahip sendika olarak yetkili sendika olmayı sürdürdü.

Bu sonuçla Türk Eğitim-Sen, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde üst üste 13. kez yetkili sendika olma başarısını gösterdi.

Türk Eğitim-Sen tarafından yapılan açıklamada, elde edilen sonucun emeğin, inancın ve teşkilat ruhunun bir yansıması olduğu ifade edilerek üyelere ve üniversite çalışanlarına teşekkür edildi. Açıklamada, “Bizim ilkemiz, önce ülkemiz. Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamız” anlayışıyla sendikal mücadele yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, milli ve manevi değerlere bağlılık ile hak ve adalet temelinde mücadeleden taviz verilmediği belirtilerek, destek veren tüm çalışanlara teşekkür edildi.

Türk Eğitim-Sen, elde edilen sonuçla OKÜ’de yetkili sendika unvanını bir kez daha korumuş oldu.

 

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